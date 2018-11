Nej tak til løndumping

01. november 2018, 11:17

For en måneds tid siden fremførte regeringen deres forslag om, at virksomheder skulle have mulighed for at tiltrække mere udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for Europa f.eks.: Kina, Rusland og indien.

Jeg lavede et læserbrev om emnet, hvor jeg fremførte følgende synspunkter;

- At det ville presse vores egne smede, tømrere, bagere og chauffører, og at jeg fandt det bekymrende, fordi det bl.a. ville presse vores lønninger i disse faggrupper.

- At Socialdemokratiet vil prioritere at bruge penge på erhvervsuddannelserne, at sikre unge lærepladser og opkvalificere med uddannelse til dem, som har brug for en opkvalificering, for at klare deres job.

- Derudover har vi stadig 100.000 arbejdsløse i Danmark, hvoraf der er 10.000 inden for 3F`s område, som vi skal tage hånd om, så de får en fremtid, der er værdig i et velfærdssamfund.

Nu har regeringen måttet sande, at vi i S siger nej til at importere billig arbejdskraft for at presse danske lønninger. Der skal lyde et klart: Nej tak til løndumping!

Med andre ord Regeringen må sande, der heller ikke til dette forslag kan skaffes et flertal i folketinget – og at regeringen ikke reelt kan føre deres ønskede politik – så Løkke tag nu konsekvensen, og udskriv nu det valg!