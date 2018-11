Disco Inferno: Uhygge i Kirkecenteret

01. november 2018, 20:08

STOHOLM Uhyggen breder sig, når Stoholm KFUM og KFUK starter sæsonen op for den årligt tilbagevendende kirkedisko.

Man lægger nemlig fra land med et halloween-tema, når børnene i Fjends fredag 2. november har mulighed for at svinge træbenet i Stoholm Kirkecenter mellem klokken 19 og 22.

Andre temaer senere på sæsonen er »Drengene mod pigerne«, Neon- og Nytårsfest samt Fastelavnsfest.

Kirkedisko er for børn i 3. til 5. klasse og har tidligere vist sig meget populær med deltagelse af over 100 børn fra hele Fjends.