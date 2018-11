Gå glad og grøn i bad

01. november 2018, 20:00

KLIMA Dit brusebad behøver ikke efterlade huller i klimaregnskabet.

Ved et gennemsnitligt brusebad af fem minutters varighed forbruger man cirka 50-60 liter vand.

Og selv om det er væsentligt mindre end et solidt karbad – 125-150 liter vand – så kan man faktisk få sit forbrug til badet endnu længere ned uden at begynde at ødelægge den gode stemning med dårlig hygiejne.

Hvis du erstatter din bruser med en sparebruser, både på armatur og brusehoved, så reduceres forbruget af et fem-minutters bad til 30-40 liter. Er du samtidig flink til at slukke for vandet, mens du vasker hår eller sæber dig ind, så er forbruget endnu mindre.

Badeværelset er i det hele taget en stor energisluger. Vi lufter kraftigt ud efter badet, og ofte har vi gulvvarme på, som ikke lader sig slukke for så korte perioder. Udluftning er vigtigt, men glemmer man at lukke vinduet igen, kan det hurtigt koste på varmeregningen.

Et alternativ kan være en aftrækskanal med timer, som kører i for eksempel fem eller ti minutter, efter man har slukket lyset i badeværelset. Det er længe nok til at skifte 20-25 kubikmeter luft.

En anden miljøudfordring i badeværelset er toiletterne. Gamle toiletter med enkeltskyl bruger op mod ti liter vand per ekspedition – et to-skylstoilet bruger cirka det halve til stort skyl og en tredjedel til lille skyl.

Hold i øvrigt også øje med, om der er krusninger i vandspejlet. Et løbende toilet kan bruge ekstremt meget vand, som du kun ser omfanget af på regningen fra forsyningen.