Gør din bolig grønnere med håndværkerfradraget

01. november 2018, 21:47

Installation af solceller er blandt de grønne tiltag i og omkring boligen, der gives fradrag for. Arkivfoto: Lisa F. Young

ENERGI Håndværkerfradraget har været et populært bidrag til at få shinet vores huse op gennem snart mange år, og navnlig har der været fokus på at bruge fradraget til at få energirenoveret.

De senere års ordninger har i særlig grad belønnet boligejere, som ønskede en mere miljørigtig bolig.

Noget af det grønne er pillet ud af ordningen i 2018-udgaven. Man kan for eksempel ikke længere trække udgiften til energirådgivning fra, og sekundære energieffektiviseringer som solafskærmning og intelligent varme og ventilation er også pillet af programmet.

Men – der er stadig masser af grønne boliggevinster, som Skat vil give fradrag til.

Det er således stadig inkluderet i ordningen at fradrage arbejdslønnen til installation af nye vinduer og døre, isoleringer af tag, vægge og gulv, installation og reparation af solceller og solfangere, jordvarmeanlæg, fjernvarmeunits, varmepumper, udskiftning til mere energivenlige radiatortermostater og afmontering af brændeovne.