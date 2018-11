Er du blød i bolden! Stoholm IF afvikler 3. november det årlige mesterskab i skumhåndbold

02. november 2018, 07:00

For syvende gang afvikles mesterskaber i skumhåndbold i Stoholm IF. Arkivfoto: Britta Kristiansen

STOHOLM Håndbold, hygge og håneret!

For syvende gang afvikles de årligt tilbagevendende mesterskaber i skumhåndbold i Stoholm IF.

Det sker lørdag 3. november i Stoholm Fritids- og Kulturcenter.

Stoholm IF Skumhåndboldmesterskaber handler også om fællesskab og sjov med tid til en lille øl mellem kampene, og det er et arrangement, som rent faktisk også formår at tiltrække folk langvejs fra.

Omkring 300 voksne mennesker, hovedsageligt fra Midt- og Vestjylland, deltager i år i stævnet, oplyser Stoholm IF Håndbold.