Julefrokost er en vikingefest

01. november 2018, 21:13

»Då ska´ dans´ med mig! Nu!« Den danske skik med at slå et ordentligt hul i jorden ved juletid daterer sig helt tilbage til vikingetiden. Arkivfoto

JULEFROKOST Det er en gammel vikingeskik at fejre julen med festlige gilder.

Når vi slår et ordentligt hul i jorden til et julegilde eller en julefrokost, så er vi faktisk i høj grad i julens ånd.

For selv om druk, ædegilder og sidespring ikke minder meget om det kristne budskab og Jesu fødsel, vi også fejrer i julen, så minder det meget om den oprindelige form for vinterfest.

Vikingerne fejrede jul – eller jól, som det hedder på oldnordisk – som en markering af, at vinteren havde nået sit lavpunkt.

Jól betyder ’vende’ eller ’dreje’ og betegner den tid på året, hvor det endelig går mod lysere tider igen. Det skulle fejres, og det gjorde vikingerne med godt med mad, mjød og hor!

I dag er julefrokosten og julefesten stadig en udpræget skandinavisk begivenhed, som i den relativt moderne version, vi kender i dag, har været afholdt siden 1940’erne i Sverige, Norge, Danmark og Finland.

Oprindeligt var det »et lille glas« på chefens kontor inden juleferien. I 1960’erne og 1970’erne, hvor man gav mere slip på formerne, blev det til egentlige fester, hvor alle er lige og for en dag slår sig løs.

I Danmark er vores vilde og vovede julefrokost i høj grad rodfæstet i den festlige Preben Kaas-film »Julefrokosten« fra 1976, hvor festen på Simonsens Bijouteri Fabrik går en smule amok.

I Skandinavien er julefrokoster en ret fast bestanddel af at være på en arbejdsplads, og det er ofte et kulturchok for udenlandske kolleger at deltage i fest med de moderne vikinger.

Julefrokosten har været kendt i dens nuværende form siden 1940’erne i Danmark og det øvrige Norden.