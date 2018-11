Er du forsikret under julefrokosten?

01. november 2018, 23:45

JULEFROKOST En firmafest, og dermed også en julefrokost, er det samme som at være på arbejde. Blot sjovere.

Og nej, det er ikke smart at danse på bordet eller fotokopiere dit ansigt i maskinen, men det er nu engang det, man kan finde på for at sætte fut i fejemøget til sådan en julefrokost.

Men hvad så, hvis du falder ned fra bordet og lander på dine briller? Eller hvis din arm kommer i klemme i kopimaskinen, så du må sygemeldes? Eller du glider i noget øl på dansegulvet midt i en Limbo og knækker både stolthed og haleben?

Som udgangspunkt er det en arbejdsskade. Det kan godt være, det ikke står i din jobbeskrivelse, at du skal danse på bordet, men i udgangspunktet er julefrokosten en arbejdsdag, og så er du omfattet af arbejdspladsens forsikring.

Det beror altid på en konkret vurdering, men i langt de fleste tilfælde er det Arbejdsskadesikringsloven, der træder til, hvis uheldet er ude under festen.

Ræsonnementet er det, at en fest, der er arrangeret af arbejdsgiveren, er i arbejdsgiverens interesse. (Bemærk: Hvis I er fem venner fra lageret, som beslutter jer for at holde fest, så er det ikke en officiel julefrokost og dermed ikke omfattet).

Det er både personskade og skade på genstande, der er dækket – altså både din arm og kopimaskinen – og det betyder ikke noget, at du var fuld, da det skete. Der er endnu aldrig givet afslag på en skadesanmeldelse begrundet i, at man var beruset.

Det er dog kun den del af festen, som er arrangeret af arbejdspladsen, der er omfattet af Arbejdsskadesikringsloven. Vælger du at slutte julefrokosten med firmaet af på en bar i byen, så er det på egen risiko.

Så hvis den får lidt ekstra gas og uheldet er ude til firmaets julefrokost, så er det altså firmaets forsikring der som udgangspunkt skal dække en eventuel skade.