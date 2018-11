Sund livsstil: Foredrag i Sundhedssatelliten Få gode råd til at blive lettere og leve sundere

02. november 2018, 11:10

STOHOLM Var det noget at smide nogle kilo, så du kan tage lidt på i juledagene?

Har du et ønske om et permanent vægttab?

Eller vil du bare gerne generelt have en sundere livsstil?

Sundhedscenter Viborg har torsdag 8. november arrangeret foredrag i Sundhedssatelliten i Stoholm Fritids- og Kulturcenter.

Sara og Stine, som er under uddannelse til professionsbachelorer i ernæring og sundhed, har til aftenen sammensat et spændende program, som blandt andet kommer omkring gode råd til, hvordan du kan komme i gang med at leve sundere og også leverer centrale pointer i forhold til at kunne lykkes med et vægttab. Spørgsmål er selvfølgelig særdeles velkomne.