Hyggeligt at være med til uhygge Der blev gået alt ind på Halloween i en mørk kælder i Fly

02. november 2018, 12:42

2 af 2 Et skelet i en kiste stod og så ud over forsamlingen i kælderen i Fly.

UHYGGE Der var et skelet i en kiste, flagermus på væggen og store edderkopper hang ned fra loftet. Der var en historie om skelet-røvere. Og der var foruroligende lyde.

I Fly havde Tenna Vagner på Lovnsbjergvej inviteret kvarterets børn og voksne på en vaskeægte Halloween hygge/uhygge aften - eller som invitationen lød på: Kom til Åben Krypt og højtlæsning af skrækhistorie.

Omkring 25 var samlet i Tenna’s kælder, der var pyntet op med alt fra (kunsige) edderkopper, flagermus og et plastikskelet i en kiste.

Og selv om Fjends Folkeblads udsendte reporter ikke er meget for uhygge, så må jeg alligevel indrømme, at det var en rigtig hyggelig aften.

For som Tenna forklarede børnene inden start: - Det hele er noget, vi leger, og alt det uhyggelige har jeg selv lavet.

I aftenens anledning havde den nybagte forfatter endda skrevet en helt ny historie: Ligrøverne på Lovnsbjergvej. Og hun havde gjort nabo-børnene til hovedpersoner i historien.

I historien ser naboens børn Tenna og hendes mand bære rundt på et skelet. Og det er ikke helt galt, hvis nogen skulle have set det i virkeligheden. Tenna fortæller om det kostelige syn, da hun forleden købte skellettet i Viborg, gik med det under armen hen ad gågaden - og i bilen satte det i sikkerhedsselen på passagersædet.

Hjemme havde Tenna’s mand fremstillet en kiste, der passede til skelettet. Og det havde ærespladsen, mens forfatterem fortalte sin uhygge-historie.

Tenna fik også flettet naboen Turi ind i historien. Faktisk viste hun sig at være lidt af en troldkvinde. Og i virkeligheden kan Turi måske nok ikke trylle, men i hvert fald havde hun tryllet i køkkenet og bagt lækre kager til aftenens gæster.

Børnene var spændte og sad med øjnene på stilke. Mens de guffede i sig af popcorn og andre lækkerier og drak varm kakao, så lyttede de til den spændende historie.

Tenna Vagner er vild med uhygge og havde rigtig givet den gas i år med udsmykning. Udenfor var der små skeletter i træerne, i gangen var der store spindelvæv ned fra loftet - og på trappen ned til kælderen vrimlede det med edderkopper.

Tenna mener aldrig, at man bør blive for gammel til at have det sjovt med uhygge og Halloween. Og det så ud til at både børn og voksne hyggede sig midt i uhyggen i Fly.