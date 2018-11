Kreativiteten blomstrer i Liebes Plantage...

03. november 2018, 12:05

Når man kommer et lille stykke ind i skoven i Liebes Plantage, mødes man af låger, hvorpå der bl.a. er opsat et skilt, hvor der står »al færsel udenfor befæstede veje er forbudt«.

Her er det så, jeg synes kreativiteten kommer ind i billedet.

Mange skovveje i Liebes Plantage er tilsåede med græs. Er det så en befæstet vej mere?

Det værste tilfælde er dog vejen ned til »Den forsvundne Bro« mellem Dalgas og Liebes Plantage. Her kan man ikke se, at der har været en vej.

Ligeledes er der opsat et skilt hvor der står »Cykling forbudt« (Foto 2). Som det ses på billedet, er vejen tilsået med græs, så vejen er faktisk ikke at se mere (den har gået til højre langs træerne).

Denne vej har altid været gennemgående, før i tiden over en bro til Dalgas Plantage og derved videre til Gammelstrupvej. På alle kort, jeg googler, er denne vej vist, altså må vejen være offentlig, og så må man også cykle på den, efter min mening. Forøvrigt er der også på andre veje opsat skilte med cykling forbudt.

Det er i øvrigt »Den forsvundne Bro«, de to skovejere på hver side af Jordbromølle Å for alt i verden ikke vil have opsat igen.

Jeg forstår stadig ikke, Viborg Kommune ikke finder en løsning på denne sag, trods de mange underskrifter helt tilbage i 2015.