Vridsted samlet om at knække cancer Borgerne bekæmpede kræften med street food

03. november 2018, 13:26

- Det, synes jeg, er et pænt resultat, når man tænker på, at vi ikke var så mange, og at det var første gang vi afholdt det, lød det efterfølgende fra Niels Nielsen.

I Vridsted Forsamlingshus var 40 voksne og 20 børn samlet for at hygge sammen omkring temaet street food, og da dagen var omme, var der kommet 4500 kroner i kassen til Kræftens Bekæmpelse.

6. klasse trak den hjem

Børn fra indskolingen havde lavet armbånd, og så var 6. klasse virkelig i vælten hele dagen, da de både stod for pyntning og dekorationer, for maden, og minsandten også for serveringen af den. Og for lige at runde den ordentligt af, hjalp de også til med oprydningen bagefter.

- Børnene fra 6. klasse gjorde et kæmpestort stykke arbejde lige fra klokken otte om morgenen, til de gik hjem igen omkring klokken 21, så det havde været en lang dag for dem, sagde Niels Nielsen.

Han havde sin egen personlige grund til at involvere sig i Knæk Cancer-dagen, da han mistede sin far til kræft i 2011, og efter opbakningen til dette års arrangement har han fået mod på mere.

- Jeg er klar igen til næste år med et nyt knæk cancer-arrangement, da jeg synes, at det er noget, vi alle må stå sammen om.