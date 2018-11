Tenna tænder på fantasy og horror Forfatter fra Fly har vundet en konkurrence og får nu tre bøger udgivet

03. november 2018, 13:31

Men næste år kommer Tenna for alvor til at kunne kalde sig forfatter. Her udgiver forlaget Calibat nemlig hendes roman Sandrytteren. Kontrakten har Tenna vundet i en konkurrence.

Og det kan jo umiddelbart være svært at forstå, at en kvinde på 40 år, der arbejder som vejleder for unge i psykiatrien, er fra Vestjylland og har benene solidt placeret i jorden, holder af netop den verden.

- Man tror jo, at man er så god, at man lige så godt kan sende manuskriptet til det største forlag, siger Tenna med et grin.

Tenna Vagner startede med at skrive, efter hun var fyldt 30 år. Hun skrev uden at fortælle det til nogen og sendte det ind til Gyldendal.

- Jeg tror bare, at jeg har beholdt nysgerrigheden. Jeg elsker, når man kan få de døde til at genopstå - eller min hovedperson pludselig kan flyve. Det er sjovt og fedt at få lov til at udleve fantasien gennem bøgerne, fortæller Tenna, mens vi drikker en kop kaffe i ly af bøgerne i stuen.

- Det er en vildt hård branche, hvor der er rigtig mange om budet. Nogle forlag tager slet ikke nye ind. Så man skal være både dygtig, stædig og vedholdende for at komme ind. Og så har jeg alderen med mig. Det havde været hårdt at blive afvist, når man er 20 år. Jeg har alder og erfaring til bedre at tackle det.

Og Tenna gav aldrig op, men prøvede igen. Især da hun hørte om en konkurrence, hvor man kunne vinde udgivelsen af en fantasy-roman. Det var næsten som skabt for hende, så hun skrev og skrev. I september var der så hul igennem til København - og en bog-kontrakt var i hus. Faktisk er forlaget Calibat blevet så begejstret for Tenna, at de har bedt hende om at skrive tre bøger i en serie i genren Young Adult Fantasy. Og det var lige sådan en chance, som hun håbede på at få på et tidspunkt.

Men at hun ikke kun har fantasifulde historier i sig, er hendes moderne udgave af Den lille pige med svovlstikkerne et tydeligt bevis på. Den er nemlig så realistisk, at det gør helt ondt i maven. I Tennas moderne udgave er pigen lige udskrevet fra børnepsyk og hele tiden i overhængende fare for at selvskade. Og den er lige så hjerteskærende, som den berømte historie var i hænderne på H. C. Andersen.

En lidenskab

- Og selv om jeg er rigtig glad for mit arbejde, så er det at skrive min lidenskab, min drøm. Så jeg håber, at jeg en dag kan leve af det. Men indtil da er det et spørgsmål om planlægning og struktur. Derfor er der aftener, der er skriveaftener. Og det kan altså ikke bare sådan lige laves om. For jeg vil have tid til at skrive. Og heldigvis har jeg en sød mand, der giver mig tid og rum til at skrive, fortæller Tenna.

Da hun elsker fantasy og horror undrer det ikke, at halloween lige er en højtid for hende. I år har hun endda skrevet en uhygge-historie for de børn, der kommer på besøg onsdag aften. Og hun pynter op med alskens uhygge. Det er sjovt - og Tenna nyder at kunne få lov at skeje ud med gys og uhygge.

På en og samme tid både dragende, frastødende og fedt at få lov at leve ud, når man ellers har en helt almindelig dagligdag i Fly.