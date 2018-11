Bronze- og jernalder: Løgstrups forhistorie blotlægges Længe før, der var noget, der hed Løgstrup, var der stor aktivitet i Løgstrup

03. november 2018, 22:12

LØGSTRUP Lokalhistorisk Forening for Løgstrup og Omegn afholder mandag 5. november et arrangement i Sognegården i Løgstrup, hvor den nye lokalhistoriske kalender for 2019 vil blive præsenteret.

Kalenderen indeholder for hver måned to billeder fra en lokalitet i foreningens dækningsområde, oftest et gammelt og et nyt fra det samme sted med en forklarende tekst.

Bestyrelsen har udvalgt de enkelte billeder og laver nedslag på nogle af dem, og efter præsentationen holder museumsinspektør, arkæolog Ida West Hansen, et foredrag om Løgstrups forhistorie.

- Igennem årene er der foretaget flere udgravninger i og omkring Løgstrup fra alle perioder i oldtiden. De forskellige fund og resultaterne fra de mange spændende udgravninger, kan fortælle om området, længe før der var noget der hed Løgstrup, siger Ida West Hansen om områdets fjerne fortid.