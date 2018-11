Fællesmøde: Wilbek i Vibland

05. november 2018, 13:08

Som trækplaster har man lokket borgmester i Viborg Kommune Ulrik Wilbek (V) til at indlede mødet med et indlæg om frivillighed og fællesskab.

Konkret og overordnet

Herefter vil andre emner blive diskuteret, lige fra det helt konkrete som landsbypedeller og cykelstier til mere overordnede temaer som klyngesamarbejder og landsbyfællesskaber.

- Vi har fra bestyrelsen lavet oplæg til nogle konkrete emner, som, vi ved, er efterspurgte, men samtidig håber vi at få nye input til emner, der trænger sig på, siger Lone Kastberg, formand for Vibland.

Herefter vil bestyrelsen fremlægge nogle af de visioner for kommunens landdistrikt, som man er kommet frem til på et nyligt afholdt repræsentantskabsmøde. Et af forslagene er for eksempel at lave en årlig Landsbydag et sted i kommunen.