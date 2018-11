Pyha: Stoholm reddede sig i sidste runde Det hedder også serie 2 i 2019 for Stoholm IF Fodbold

05. november 2018, 14:28

Foto: Anders Kjærbye

STOHOLM Der var dækket op til den helt store gyser, da efterårssæsonen sluttede af med et direkte nedrykningsbrag mellem Stoholm IF-Fodbold og Struer Humlum Fodbold i serie 2. SIF'erne kom med en stime på blot et enkelt point i de sidste 5 kampe, mens gæsterne havde sejret i de seneste to dyster, hvilket betød, at der kun var to point i forskel på de to mandskaber, før lørdagens brag på Karlsen Arena i Stoholm. Sagen var klar - et nederlag til SIF ville betyde nedrykning til serie 3 - omvendt ville uafgjort redde hjemmeholdet.

Masser af tilskuere Og sejren kom i hus i det skønne efterårsvejr på et særdeles flot besøgt Karlsen Arena, hvor også udeholdet havde rigtig mange tilskuere med til det ultimative og nervepirrende opgør. De første 45 minutter var helt lige, og det virkede til, at begge hold var klar over den enorme betydning det ville få at få sat den første scoring i nettet. Generelt havde SIF-defensiven godt styr på Struer Humlum-angriberne, der ellers havde scoret hele 9 gange i de sidste to kampe. Set over 90 minutter var det stort set kun på dødbolde, at udeholdet truede - det gjorde de så til gengæld også stort set hver gang, der var netop en dødboldsituation, som blev sendt ind i SIF-feltet.

Vigtigt føringsmål Men SIF fik det uhyre vigtige føringsmål, da Nicolaj Christensen var snu og afsluttede koldblodigt fra kanten af feltet. Dermed 1-0 til SIF og det holdt hårdt at få det med til pausen - gæsterne pressede på og havde deres klart bedste periode i det sidste kvarter af 1. halvleg. Det helt afgørende moment kom, da der var spillet cirka en time. Struer Humlum havde netop fået et gult kort, men umiddelbart efter var det et mirakel, at der ikke blev udlignet efter et frisparksindlæg - efter et stort klumpspil ramte bolden blandt andet stolpen, og det var vist Flemming Bennedsgaard, der var tæt på at blive noteret for et selvmål. Men 20 sekunder efter stod der 2-0 - den farlige situation i SIF-feltet var netop overstået, og bolden havnede hos Nicolaj Christensen, der sendte Jonathan Jul afsted på kanten af offside, og Jul var sikkerheden selv til stor jubel for SIF-publikummet. Knap var bolden givet op, før et mønsterangreb sluttede hos Kasper »Speedy« Henriksen, der resolut sparkede bolden i nettet, og så lignede det overlevelse.

Kort og godt Med knap 20 minutter tilbage blev der dømt straffespark til Struer Humlum, da Martin Trankjær havde hånd på bolden i feltet, og blot to minutter senere forløb Mark Dalgaard Svendsen sig i sådan en grad, at kampens udmærkede dommer - rutinerede Jan Dahl - ikke havde andet valg end at give Dalgaard Svendsen det røde kort. I et par minutter var SIF groggy, og man frygtede en reducering til 3-2, men så blev gæsterne frustrerede og indkasserede to gule kort, og så var værterne pludselig i overtal. Det betød, at nerverne hos publikummet kunne holdes forholdsvis i ro, og på vej ind i overtiden lukkede og slukkede Jonathan Jul med sit andet mål - 4-1 og dermed overlevelse til fjandboerne. Efter slutfløjtet blev SIF-spillerne taktfast klappet fra banen, og holdet skal have ros for at steppe op, da der var allermest brug for det. Det var ikke kønt - specielt ikke i de første 45 minutter - men det var hamrende intenst og nervepirrende, og set over 90 minutter fik SIF'erne en fortjent sejr på en dag, hvor alle spillere skal have ros. Dermed hedder det altså også serie 2 til foråret 2019, og nu kan seniortruppen så gå i vinterhi - flot var afslutningen, og der blev ydet det maksimale, inden der var halfest, og her blev stemningen bestemt ikke dårligere af eftermiddagens redning.