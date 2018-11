Viborg - Danmarks bedste lystfiskerkommune

05. november 2018, 16:02

Regeringen har netop offentliggjort en strategi, der skal styrke lystfiskeriet i Danmark. Strategien indeholder blandt andet et lystfiskercenter og oprettelse af en hjemmeside der skal informere om, hvor der er gode fiskemuligheder for turister og lokale lystfiskere. Der er afsat 32 mio. kr. til projektet.

I den strategi har vi her i kommunen mange gode muligheder at byde ind med, for Viborg Kommune har nogle af landets bedste åer og søer at fiske i. Det kan dokumenteres på den anerkendte lystfiskerhjemmeside ulnits.dk, hvor de bedste fiskesteder i Danmark er rangeret. Blandt de 10 bedste fiskeåer i Danmark ligger Gudenå på en 2. plads, Karup Å på en 3. plads og Simested Å på en 6. plads.

Blandt de 10 bedste fiskesøer i Danmark ligger Hald Sø som nr. 5. Hald Sø bliver benævnt som en af Danmarks dybeste, reneste og smukkeste søer og det kan os der jævnligt kommer i området kun skrive under på. Der er ingen anden kommune i Danmark, der kan præstere så mange topklasse fiskevande som der er i Viborg Kommune, så vi bør kunne tiltrække mange turister på den konto.

Visit Viborg har det da også med i deres markedsføringsmateriale og omtaler Viborg-egnens åer og søer som blandt de bedste i landet og Visit Viborg har desuden pga. gode lystfiskerfaciliteter i kommunen opnået Aktiv Danmarks godkendelse som Lystfiskervenligt område.

Viborg Kommunes flotte placering på lystfiskerlandkortet er tilvejebragt gennem en årelang indsats med væsentligt forbedrede miljøforhold i landbruget, mindre udledninger fra spildevand og fjernelse af spærringer i åløbene. Med regeringens initiativ skal Viborg Kommune fortsat have fokus på at bevare og udbygge de attraktive forhold for lystfiskerne. Det kan bidrage til den gode historie om Viborg Kommune som et spændende område at besøge for lystfiskere og andre turister.