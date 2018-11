Bindingsværk: Fluefiskere holder klubaften Fluernes herrer starter vinterens sysler tirsdag

06. november 2018, 12:16

- På vore klubaftener er der mulighed for at binde sine helt egne fiskefluer, lave sine egne spinnere eller bygge sin helt egen Split-cane fiskestang af bambus, siger Mogens Nielsen fra Fjends Lystfiskerklub.

Derfor byder klubben alle interesserede til at møde op til første klubaften tirsdag 6. november eller også bare en af de følgende tirsdage.

FJENDS Fjends Lystfiskerklub er en lille kreds af lystfiskere, der mødes hver tirsdag i kælderen på Stoholm Skole i den gamle skolegård, men de vil gerne have flere på krogen.

Gør det selv

Fluernes herrer bruger vinteren i kælderen på at binde fluer til næsten al slags fiskeri, for eksempel havørredfluer både til åen og til kysten. Der bindes også fluer til Put and Take-fiskeri samt fluer til tørfluefiskeri efter bækørreder og stalling.

Og er man en rigtig gør-det-selv type, kan man også lære at lave sin helt egen fiskestang i bambus.

- Vi råder både over fire-fem høvlebænke, høvle samt forme til at høvle efter. Vi råder over alt det udstyr, du skal bruge, så du møder bare op tirsdag aften, lover Mogens Nielsen.

Fjends Lystfiskerklubs sæson starter altid første tirsdag i november og slutter omkring 1. april. Og det er ingen nar.