For stor til noget, for lille til noget andet

08. november 2018, 16:00

- Vi har glædet os til at komme og besøge jer igen i dag, sagde formand for Landdistriktsudvalget Mette Nielsen (S) med henvisning til, at udvalget var forbi Stoholm en søndag i september, da byen var nomineret til Årets Lokalområde i Viborg Kommune.

STOHOLM Landdistriktsudvalget i Viborg Kommune havde tirsdag 30. oktober henlagt dets møde til Stoholm Fritids- og Kulturcenter for at få en dialog med borgerne om, hvordan lokalområdet kan blive et endnu bedre sted at bo.

- I har...meget erfaring, kan man sige, lød det til stor moro fra Mette Nielsen, der fortsatte med at redegøre for byens »socio-økonomiske« status, altså hvordan det står til med indkomsterne i byen i forhold til andre.

Mette Nielsen indledte aftenen med en kort præsentation af nogle nøgletal og grafer for Stoholm, så man havde et oplyst grundlag at diskutere ud fra.

- Det burde ikke betyde noget. Det er jo ikke sognerådspolitik, sagde Susanne Bak, der blandt meget andet er formand for Stoholm Borgerforening og primært var mødt op for at få Landdistriktsudvalget i tale omkring et påtrængende behov for en ny skole i Stoholm.

Land mod by

Herefter stillede Mette Nielsen et par spørgsmål til drøftelse i grupper, og da først udvalgets syv medlemmer havde fordelt sig ved bordene, kunne man blandt andet begynde at diskutere, hvordan vi i fællesskab kan gøre livet i landdistrikterne endnu bedre.

Elo Nielsen (SF), byrådsmedlem fra Skals havde fået sig placeret i godt selskab med tre lokale kvinder.

Susanne Bak og Merete Kristensen, begge fra borgerforeningen, og Karin Clemmensen, som Elo Nielsen godt kendte fra hendes arbejde for Venstre i det forrige byråd, ville gerne diskutere den generelle land mod by-problematik.

- Jeg forventer med et landdistriktsudvalg, at I måske kan være med til at slå bremsen i i forhold til Viborg engang imellem og sige, at nu tager vi et magert år for Viborg og et fedt år for oplandsbyerne, sagde Susanne Bak.

- Og den balance synes du ikke, der er der nu, spurgte Elo Nielsen.

- Nej, det synes jeg ikke, at den er. Det er klart, at Viborg skal være en god hovedby, men jeg synes bare, at der er mange ting, der går nemmere, når det handler om Viborg end om oplandsbyerne, uddybede Susanne Bak, og dermed var snakken allerede drejet hen på ønsket om en ny skole i Stoholm.

Det lød også til at være tilfældet ved de andre borde, men der var også blevet tid til at snakke om mangelfuld infrastruktur, om et blomstrende handelsliv og om hvorvidt ni ledige byggegrunde i Stoholm egentlig er nok, hvis man ønsker at vokse.

Stoholms primære udfordring blev måske bedst opsummeret af den gruppe, der havde Johannes Vesterby (V) som landdistriktsudvalgsmedlem og talsmand.

- Det kan indimellem virke, som om byen er for stor til noget, og for lille til noget andet.