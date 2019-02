Hvilken farve skal studenterhuen have?

08. november 2018, 12:02

Her kan man opleve skolen indefra, se de moderne undervisningsrammer og møde elever og lærere, der glæder sig til at fortælle om skolen og undervisningen.

Skolen har for eksempel samarbejder med Air Force Training Centre i Karup om en Force-pakke, med Pædagog- og sygeplejeuddannelserne om en »sund-pæd pakke« og med Medieskolerne om en kommunikationspakke.

I løbet af de 3 år er der i øvrigt indlagt både en sprogrejse og en studietur, så skolefagene får en sammenhæng med verden omkring og man kommer til at opleve andre kulturer.

På den 3-årige STX har skolen spændende studieretninger indenfor alle områder, så uanset om man er til science, biotek, sprog i massevis, musik, samfundsfag eller det internationale, så kan det realiseres her.

Landets eneste visuelle HF

Som noget helt særligt, har Viborg Gymnasium og HF den Visuelle HF, som er den eneste af sin art i Danmark. På 3 år bliver man både HF-student og får en visuel grunduddannelse gennem et samarbejde med The Animation Workshop på kasernen i Viborg – et kraftcenter indenfor Animation i Danmark. Eleverne arbejder med tegning, animation og medier - og kan efterfølgende søge både kreative og andre videregående uddannelser.