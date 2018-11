JP Racing måtte af og skubbe Rallyteam fra Stoholm mødte store udfordringer på tysk grund

07. november 2018, 11:21

I en anden prøve kneb det med at finde rytmen og det rette tempo og flow med kantet kørsel og alt for tidlige opbremsninger til følge. Og i en knivskarp rallysport er det altså noget, der koster tid.

Fredag gav tidligt et forvarsel om, hvad der var i vente, da en prøve på en tidligere crossbane med masser af sving gav store udfordringer for Poloen, som virkelig kom på arbejde på en hullet og ramponeret bane.

Og det blev en yderst udfordrende weekend, hvor der virkelig måtte knokles for at komme i mål, forlyder det fra chauffør Jan Petersen og 2. kører Jeannette Kvick.

Havde en fest

Lørdag avancerede holdet fem placeringer, tempoet blev gradvist højere og højere, og på 7. prøve havde de virkelig fundet melodien.

- Vi havde bare en fest med en masse skråt sidelæns og et smil på læben, når man bare blev kastet fra side til side op ad sandskråningerne, og publikum hujede og hejede helt vildt fra alle sider. Det var bare så fedt, lyder det fra Jeannette Kvick.

Men ellers måtte weekenden generelt siges at have været særdeles udfordrende med blandt andet et halvfarligt bremsesvigt undervejs, og da bilen på den sidste prøve også begyndte at tabe strøm, sluttede det hele med sved på panden for Stoholm-parret.

Kort før det hele var ovre, døde bilen nemlig fuldstændig, og ifølge reglementet er hjælp udefra udelukkelsesgrund, og det skulle altså bare ikke ske.

Og så var det bare op med ærmerne, så chauffør og co-driver kunne skubbe bilen op på målrampen og derefter 300 meter hele vejen ned til Parc Ferme-området, som bilen skal holde i, før man endeligt er kommet i mål!