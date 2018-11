Vinter: Bil klar parat Gå vinteren i møde med en bil, der kan køre dig sikkert igennem

09. november 2018, 07:32

Dennis og Jacob Laursen er far og søn og arbejder side om side på Stoholm Autoværksted. Foto: Britta Kristiansen

STOHOLM Vil man undgå at stå med en bil, der ikke kan starte i vinterkulden - eller som kører som Bambi på glatis, når føret bliver dårligt - så er det nu, man skal tænke på at gøre bilen vinterklar. Vi har besøgt Dennis Laursen på Stoholm Autoværksted i Stoholms centrum for at få nogle gode råd til en vinterklar bil. - Først og fremmest er der jo dækkene. Her er det vigtigt, at man har mindst 3 millimeter. Til sommerdæk hedder det jo 1,6 millimeter. Men det er ikke nok til efterårs- og vinterkørsel. Og så er det vigtigt, at vinterdækkene ikke er for gamle. De bliver hårde med alderen - og så virker de ikke, som de skal. Læs også For stor til noget, for lille til noget andet

Godt lys Dernæst er det vigtigt, at man har det rigtige lys på bilen - at alle pærer virker, og lygtehøjden er helt rigtig. Og at man har tændt baglygterne. - Bilen skal have frostsikret kølervæske på. Det skal udskiftes hvert andet år. Så skal man have en god sprinklervæske på. Og det skal være noget, der er godkendt til frostvejr. Når man kører med 80 i timen igennem kulden, så er det altså koldt på forruden - og så skal sprinklervæsken virke optimalt. Og sprinkler-dyserne skal også være rene. - Batteriet er også vigtigt, når bilen skal i gang på de kolde vintermorgenener. Her kan et godt råd være at sætte gang i lys og varme på bilen og sætte lidt gang i batteriet, før man starter bilen op og kører. På den måde kommer batteriet stille og roligt i gang. - Gummilister i dørene skal være vedligeholdt og rene, bremserne skal være helt i orden, og forruden skal ikke være for slidt og ridset - for så har man simpelthen ikke ordentlig udsyn, forklarer Dennis Laursen. Læs også Kommunen eksproprierer på krogrunden i Stoholm

Far og søn Han har haft værksted i Stoholm siden 1996, hvor han tog over fra sin far. I flere år arbejdede far og søn side og side, indtil Dennis’ far gik på pension. Men nu finder man igen far og søn på værkstedet i Stoholm. Dennis’ søn Jacob er netop udlært mekaniker og arbejder fuldtid i firmaet. Og ligesom det gik godt med far og søn tilbage i 90’erne, så går det også rigtig godt nu med Dennis og Jacob. Og det er slet ikke så tosset at være mekaniker i Stoholm i 2018. - Jeg synes, at vi har meget at lave. Folk er rigtig gode til at bruge os lokalt, så det skal vi ikke klage over, siger Dennis Laursen. Læs også Bindingsværk: Fluefiskere holder klubaften

Vinter-opbevaring I en periode har han haft biler til salg til at stå i hallen ved siden af værkstedet. Men fordi mange har spurgt, så bliver hallen nu brugt til vinter-opbevaring af ældre biler og motorcykler, som ejerne gerne vil have til at stå godt og tørt vinteren over. Så de biler, der er til salg, står på pladsen ud mod Vestergade, hvor der også er god plads. Stoholm Autoværksted har eksisteret siden 1961. I dag er man med i kæden Din Bilpartner. Det betyder, at man kan få glæde af de fordele, som der er for kunderne - blandt andet vejhjælp og værkstedskort, hvor man kan dele sin værkstedregning op i afdrag samt få garanti på reparation. For Dennis er det vigtigt at pointere, at man er med i en kæde, der giver kunderne en tryghed i brug af det lokale værksted. Læs også Indbrud: Overraskede mand i soveværelset